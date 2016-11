Gevleugelde Vriend vol van kleur

Andere artikelen







Zie ik het goed? Is zij of hij weer terug in onze sloot? Ja!

Zondagmorgen gooide ik mijn mandarijnenschil in de groene kliko, vanuit mijn ooghoek zag ik iets flitsend voorbij vliegen, is het nu wel of niet een? En ja hoor daar vloog het onze sloot weer uit en wonder boven wonder draaide het zich in de vlucht om en nam plaats op een gesnoeide tak van de conifeer, nog geen 3 meter van de plek waar ik stond. Wat een wonderschone zondag om het IJsvogeltje te mogen aanschouwen! Ik sloot mijn ogen nagenoeg zodat het niet zag dat ik naar hem keek en bewonderde hem. Plotsklaps vloog het weg, mij blij achterlatend. Wat een schoonheid in blauw en roestbruin.





Geplaatst op 10 november 2016

