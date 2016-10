Andere artikelen







Herfstige dinsdag



De Zwam krijgt de overhand bij de Berkenboom, hoe lang zal hij nog staan?



Overal zie je de bladeren kleuren, de Vlinderstruik zit nog volop zaadkopjes, wachten zij op de Herfstwind?

Op deze dinsdag geniet ik van de geur van de dag: op 8.10 uur ruikt de dag zo heerlijk, om 9.30 uur ruikt de dag nog steeds zo heerlijk, zo ongerept. Al wandelend naar het verzorgingshuis waar Vriend en ik deze ochtend, vaste prik vrijwilliger zijn, haal ik nogeens diep adem, oh my Lord, wat een dag zo mooi, door de mist in de vroege morgen, is de ochtend iettewat klam en geeft het iets raadselachtigs aan de nieuwe dag, ik ga er van genieten en hoop dat jij er ook van genoten hebt, misschien in al je beperkingen.

In de plantenbakken op ons terras kleuren zij mij tegemoet, de bladeren van Hedera, Vlinderstruik en Spaanse Margriet, in al hun glorie bloeiden zij deze Zomer en fleurden zo ons terras op, nu verkleurt het blad en valt straks af om toedek te zijn van de vele Insecten, die hopenlijk door de Egel gevonden worden, anders wel door de Merels, Koolmeesjes en Winterkoninkjes.

Nog even en de Herfststormen razen in het rond en nemen alle bladeren mee uit de straat en van de bomen. Dan schieten de Paddestoelen uit de grond, een gevolg van de vochtige en kille dagen. De rondslingerende Kastanjes verraden dat er een Kastanjeboom in de omgeving is, het kleine grut heeft samen met Papa of Mama al volop geraapt om er thuis een glazen bokaal mee te vullen of een Herfstcollage van te maken of van die prachtige Spinnen in hun web, ik herinner mij de gezellige herfsvacanties waarin de Kinderen dit knutselden. Op het eiland heeft Vriend het tenthuisje verstevigd als voorbereiding op de stormen in november en februari, de Wind komt dan van richting de plassen en raast om alles heen, tegelijkertijd beukt hij met grote kracht tegen al wat staat. Meters ver neemt hij stoelen, parasols en tafels mee, dus is het zaak om alles bij elkaar te binden en met zeilen af te dekken en dan nog,.... is het niet gezegd dat alles de Storm zal doorstaan.

Marinka49.





Geplaatst op 11 oktober 2016 22:47 en 43 keer bekeken

Gribou---Greet 11 okt 2016 23:30 Wat heb je de herfstige dinsdag mooi beschreven .

Mist hebben we hier nog niet gehad , maar de heerlijk geur van de dag is hier wel , heerlijk om daar de dag mee te beginnen .

Wat een mooie zwam zit er op de berkenboom . jammer he dat de boom daar erg van te lijden heeft .

Storm .... voor 1 dag vind ik dat mooi , maar moet maar niet te vaak

Geniet van de herfst !!

groet Greet



Marinka49 12 okt 2016 00:12 Dankjewel,



Vriend kwam vanmorgen vanaf de Tjalk en had zijn boterhammen mee genomen voor zijn ontbijt; " In de schuit is het koud Marie, op het water is het koud dus ik d8, ik eet mijn ontbijt bij jou! "En mijn gedachten waren, hoera dit duurt zolang niet meer dan komt Vriend weer fijn thuis wonen en is het seizoen voor hem ook voorbij. Gelukkig zwemt hij niet meer maar stookt met regelmaat het bad heet en ligt onder de Sterrenhemel of blauwe lucht te genieten van het warme water,....



De Berkenboom stond op ons eiland en heeft het niet overleefd, op een dag viel hij plat voor mijn neus.

Wat de storm betreft, die is in bepaalde maanden en hoe vaak?

Dat kan ik je in maart pas vertellen.

Voor mij is de Herfst als een jas die je uittrekt en onder een afdak gaat staan om af te koelen: alle hitte van de Zomer verlaat zo mijn lijf en tegelijkertijd onderga ik het als een algehele verfrissing.



Groet voor jou van Marinka49